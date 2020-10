Francia: nuova chiusura, consentite competizioni sportive, mercati e parchi resteranno aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il periodo di nuova serrata che comincerà domani, 30 ottobre, in tutta la Francia, le competizioni sportive professionistiche continueranno a svolgersi regolarmente. Lo ha detto la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, intervenendo all'Assemblea nazionale. "Gli sportivi di alto livello e gli sportivi professionisti potranno continuare ad allenarsi. E potranno anche continuare a svolgere le loro competizioni perché gli spostamenti per ragioni professionali sono autorizzati", ha detto Maracineau. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl", il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha spiegato che parchi, giardini e mercati resteranno aperti. Attal ha poi confermato gli aiuti agli esercizi commerciali che saranno costretti a chiudere, come le librerie. Per queste attività il portavoce dell'esecutivo ha lanciato un appello affinché oggi i francesi si rechino oggi a "comprare un libro in libreria". Dopo gli annunci fatti nella serata di ieri, 28 ottobre, dal presidente Emmanuel Macron, oggi il primo ministro Jean Castex terrà una conferenza stampa alle 18:30 per illustrare i dettagli della serrata. (Frp)