Senegal: presidente Sall scioglie il governo

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha sciolto il governo. Lo rende noto la presidenza in una dichiarazione, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni che hanno portato allo scioglimento né su quando verrà formato il nuovo gabinetto. "In attesa della costituzione di un nuovo governo, ministri e segretari di Stato uscenti sono incaricati di portare avanti i loro affari in corso", si legge nel comunicato. Il governo sciolto contava 32 ministri e tre segretari di Stato. Il presidente Sall ha iniziato il suo secondo mandato di cinque anni nel marzo 2019, tuttavia gli oppositori lo hanno accusato di impedire ad alcuni dei suoi principali rivali di correre per la presidenza.(Res)