Giappone-Corea del Sud: al colloqui di lavoro su dispute storiche

- Seul ha ospitato oggi, 29 ottobre, una sessione di colloqui tra funzionari diplomatici di Giappone e Corea del Sud in merito alle dispute storiche tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri sudcoreano. Le due delegazioni dei due paesi sono state guidate dal direttore generale per gli affari di Asia e Pacifico del ministero degli Esteri sudcoreano, Kim Jung-han, e dalla sua controparte giapponese, Shigeki Takizaki. Il colloquio è il primo nel suo genere dall’insediamento del primo ministro giapponese Yoshihide Suga, lo scorso settembre. Takizaki si trova a Seul da mercoledì, 28 ottobre, per una visita di tre giorni. Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi asiatici restano gravemente compromesse a causa delle dispute relative al lavoro forzato in tempo di guerra e allo sfruttamento sessuale durante l’occupazione della Penisola coreana da parte del Giappone imperiale. Nei mesi scorsi Seul ha avviato i preparativi per la messa all’asta di asset delle aziende giapponesi condannate per lo sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale, una sentenza che secondo Tokyo viola gli accordi post-bellici tra i due paesi. (segue) (Git)