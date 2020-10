Taiwan: aereo da combattimento si schianta durante un voto di addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento dell’Aviazione di Taiwan si è schiantato durante un volo di addestramento sul Pacifico Occidentale e il pilota è rimasto ucciso nella mattinata di oggi, 29 ottobre. Lo ha annunciato un portavoce del ministero della Difesa di Taiwan. L’incidente alimenta la preoccupazione in merito allo stato dell’ormai vetusta flotta di aerei da combattimento F-5 di Taiwan, in un contesto di forte tensione militare sullo Stretto di Taiwan. Dall’inizio del 2020 gli aerei da combattimento di Taiwan si sono alzati in volo in oltre 3mila occasioni per intercettare velivoli militari cinesi. Dall’inizio di questo mese l’aviazione militare di Pechino ha valicato la linea mediana dello Stretto di Taiwan per 19 giorni consecutivi. L’incidente aereo di questa mattina è l’ultimo di una serie: lo scorso gennaio un elicottero militare di Taiwan è precipitato dopo il decollo a causa del maltempo, uccidendo 12 militari, incluso il capo delle Forze armate dell’Isola. I velivoli F-5 sono in servizio nell’Aeronautica militare taiwanese dagli anni Settanta del secolo scorso, e il produttore statunitense Northrop Grumman ha smesso di fabbricarli nel 1989. (segue) (Cip)