Taiwan: aereo da combattimento si schianta durante un voto di addestramento (4)

- Nei giorni scorsi l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato anche la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa ha ufficialmente notificato il 21 ottobre al Congresso le vendite dopo che erano state approvate dal dipartimento di Stato, secondo i comunicati stampa pubblicati dalla Dsca sul proprio sito web. Uno dei pacchetti, con un costo stimato di 1,008 miliardi di dollari, include 135 missili AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER); quattro missili telemetrici ATM-84H SLAM-ER; e 12 CATM-84H Captive Air Training Missiles (Catm), ha riferito la Dsca. I missili sono prodotti da Boeing. "Questa proposta di vendita risponde agli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e per mantenere una capacità difensiva credibile. (segue) (Cip)