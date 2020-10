Taiwan: aereo da combattimento si schianta durante un voto di addestramento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha immediatamente esortato gli Stati Uniti a cessare la vendita di armi e i contatti militari con Taiwan e ad annullare i relativi piani di vendita di armamenti per evitare ulteriori danni ai legami fra i due paesi e alla pace e stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Il portavoce Zhao ha affermato che le vendite di armi statunitensi a Taiwan violano gravemente il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi. "La Cina si oppone fermamente a tale mossa che ha inviato segnali profondamente sbagliati alle forze secessioniste per l'indipendenza di Taiwan e ha messo a repentaglio le relazioni Cina-Usa, così come la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto il portavoce. Zhao ha esortato gli Stati Uniti a riconoscere la natura altamente dannosa delle vendite di armi a Taiwan, a rispettare il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti, a cessare la vendita di armi a Taipei e il contatto militare con l'isola, ritirare i relativi piani di vendita di armi per evitare ulteriori danni alle relazioni bilaterali. "La Cina fornirà risposte legittime e necessarie in base agli sviluppi della situazione", ha aggiunto Zhao. (Cip)