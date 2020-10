Messico: test covid al Senato, positivi tre parlamentari e 19 funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato messicano ha appurato che almeno tre parlamentari e 19 tra funzionari e impiegati sono risultati nuovi positivi al coronavirus. I test, ha spiegato il presidente della conferenza dei capigruppo Ricardo Monreal, sono stati applicati a 805 persone impegnate nel lungo dibattito svolto il 20 ottobre in una sede alternativa del Senato, "Xicoténcatl", cui aveva partecipato anche il senatore José Maolina Ramirez, morto per cause collegate alla Covid-19. La cifra sui contagi rilancia la polemica proprio sulle modalità di quella riunione, che non si era potuta celebrare nella sede principale per le proteste nei pressi dell'edificio. Il dibattito serviva ad approvare la legge che sopprime 109 "fidecomisos", strumenti finanziari con il quale lo Stato concedeva sussidi a diverse categorie, ritenuti dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador fonti di spreco e possibili veicoli di corruzione. Secondo alcuni parlamentari i lavori si sono svolti senza il rispetto delle garanzie di distanziamento sociale necessarie. (segue) (Mec)