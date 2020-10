Messico: test covid al Senato, positivi tre parlamentari e 19 funzionari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha superato mercoledì la quota di 90mila morti collegate alla Covid-19, con un totale di 906.863 contagiati dal nuovo coronavirus. Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 495 nuovi decessi (per un totale di 90.309) e si sono aggiunti 5.595 casi di contagio. Il ministero della Salute riferisce dei casi considerati sospetti: 60.498 contagi in attesa del risultato della prova della Pcr, 10.478 morti senza evidenze cliniche di coronavirus (ma che hanno avuto contatti con persone positive), 465 decessi in attesa di risultato delle analisi e di 4.144 morti sospette delel quali non sarà possibile avere riscontri. Ad oggi, spiega il responsabile Epidemiologia del ministero, José Luis Alomia, si contano 51.425 casi di contagio attivi, e un totale di 663.639 guariti. L'occupazione dei posti letto è arrivata al 34 per cento mentre quella delle terapie intensive al 27 per cento. (Mec)