Autostrade: Atlantia rinvia discussione su scissione prevista in assemblea 30 ottobre (2)

- In tale comunicazione “il concedente, recependo le osservazioni pervenute dall’Autorità, ha richiesto al fine di assicurare il prosieguo dell’iter istruttorio di voler integrare e aggiornare la proposta del Piano economico finanziario” inviato da Aspi lo scorso 14 settembre. In questo modo, prosegue la nota, sono stati “rimessi in discussione elementi sostanziali che si aveva ragione di ritenere già definiti nel testo degli accordi a lungo negoziati da Aspi con i ministeri competenti: la definizione del Piano economico finanziario costituisce presupposto fondamentale per la conclusione dell’accordo transattivo e quindi per l’eventuale definizione concordata della procedura di presunto grave inadempimento”. La definizione del Piano economico finanziario e dell’accordo transattivo “risulta inoltre indispensabile per poter meglio valutare la proposta di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del prossimo 30 ottobre, rappresentando invero condizione essenziale per l’efficacia stessa dell’operazione di scissione oggetto di esame assembleare”. (Com)