Omc: gli Usa bloccano la nomina a direttrice generale della nigeriana Okonjo-Iweala (2)

- L'ex ministro delle Finanze della Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala è stato eletto ieri nuovo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc). Lo riferisce il quotidiano "The Cable", precisando che l'ex ministro ha ottenuto 104 voti sui 164 complessivi Paesi membri. La nomina ufficiale dovrà ora essere approvata per consenso in una riunione formale del Consiglio generale dell'Omc in programma il prossimo 9 novembre a Ginevra. Okonjo-Iweala sarebbe così la prima donna e la prima africana a ricoprire questo incarico. Decisiva per la sua elezione è stata la decisione degli ambasciatori dell'Ue di garantire il loro sostegno a Okonjo-Iweala, che nell'ultima fase di selezione ha affrontato come sfidante la ministra del Commercio sudcoreana Yoo Myung-hee. La 66enne nigeriana è stata anche la prima donna in Nigeria a ricoprire il ruolo di ministro delle Finanze tra il 2011 e il 2015 e ha una lunga carriera di economista nel campo dello sviluppo alla Banca mondiale. (Nys)