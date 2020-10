Usa: Fbi mette in guardia da “imminenti” minacce informatiche al sistema ospedaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence federali degli Stati Uniti hanno messo in guardia da una “minaccia informatica imminente e crescente” ai danni del sistema ospedaliero e dei fornitori di servizi sanitari del Paese. Lo riferisce l’emittente “Nbc News”, secondo cui l’avvertimento è contenuto in un rapporto pubblicato ieri, 28 ottobre. Il rapporto esorta i soggetti vulnerabili ad adottare misure contro attacchi ransomware e altre minacce informatiche, e cita “Informazioni credibili” ottenute dall’Fbi, dal dipartimento della Salute e dei servizi alla persona, e dall’agenzia per la Sicurezza informatica e delle infrastrutture. I ransomware sono una famiglia di software illeciti utilizzati per bloccare l’accesso a computer, server e apparecchi di telefonia mobile, o crittografarne tutti i contenuti, e sbloccarli solo previo pagamento di un “riscatto” da parte dei proprietari, solitamente sotto forma di criptovalute. (Nys)