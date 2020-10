Usa-Giappone: niente quarantena per i viaggiatori giapponesi alle Hawaii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore delle Hawaii, David Ige, ha annunciato che a partire dal prossimo 6 novembre i viaggiatori giapponesi in arrivo in quello Stato Usa potranno accedervi senza sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni, a patto di essere risultati negativi al coronavirus sino a 72 ore prima del loro arrivo. “Molti residenti delle Hawaii sono originari del Giappone, e tornare ad accogliere i nostri ospiti giapponesi alla Hawaii è un passo importante per mantenere le strette relazioni tra le nostre due regioni”, recita una nota del governatore Ige. Per il momento, i viaggiatori giapponesi dovranno ancora sottoporsi a un periodo di isolamento di 14 giorni al loro rientro in Giappone. (Git)