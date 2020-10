Brasile: Banca centrale mantiene tasso di sconto al 2 per cento nonostante inflazione in ascesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Banca mondiale ha migliorato la stima relativa alla performance dell'economia nel 2020, prevedendo una contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) del 5,4 per cento, contro il -8 per cento contenuto nel rapporto dello scorso giugno. Nel documento semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano" l'organismo multilaterale ricorda che "gli impatti della pandemia hanno causato una contrazione storica dell'economia brasiliana del 9,7 per cento nel secondo trimestre del 2020, causata da forti cali delle nell'industria e nei servizi", si legge nel documento, in cui viene sottolineato anche che "i lavoratori informali sono stati particolarmente colpiti e il tasso di disoccupazione ufficiale è aumentato al 13,3". Per la Bm "l'azione decisiva" del governo sia in termini di politica monetaria, con la riduzione dei tassi di interesse, sia in termini di sostegno al reddito delle famiglie più esposte alla crisi, ha "impedito una contrazione ancor più profonda". Tuttavia la storica fuga di capitali stranieri dal Brasile ha generato un crollo della valuta brasiliana, Real, che ha perso oltre un quinto del suo valore da febbraio, nonostante l'intervento sui cambi da parte della Banca centrale". (segue) (Brp)