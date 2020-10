Usa: presidenziali, la Corte Suprema conferma proroga per il voto via posta in Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il tentativo del presidente Donald Trump e dei repubblicani di annullare la proroga di sei giorni della scadenza del voto per corrispondenza in Carolina del Nord. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill", secondo cui la sentenza è un duro colpo per Trump, i cui sondaggi mostrano una corsa serrata con il candidato democratico Joe Biden nello Stato-chiave per le chance di rielezione del presidente in carica. I tre giudici più conservatori della corte - Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch - avrebbero accolto la richiesta. Il giudice Amy Coney Barrett, che si è unito alla corte martedì, non ha partecipato all'esame del caso. (Nys)