Usa: Pompeo annuncia la prima ambasciata alle Maldive

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha annunciato l'istituzione da parte degli Stati Uniti di un'ambasciata alle Maldive, la prima da quando gli Stati Uniti e l'arcipelago hanno avviato relazioni diplomatiche nel 1966. Lo riporta il "New York Times". Pompeo ha fatto l'annuncio durante un tour di cinque giorni attraverso l'Asia, durante il quale ha visitato anche l'India, lo Sri Lanka, il Vietnam e l'Indonesia. Fino ad oggi, gli Stati Uniti hanno mantenuto le relazioni con le Maldive attraverso l'ambasciatore statunitense nello Sri Lanka. La mossa potrebbe non essere d'aiuto nel creare relazioni più facili con la Cina, con le tensioni tra Pechino e Washington che si sono acuite negli ultimi tempi. Il "Nyt" nota che le Maldive stanno attualmente lottando per ripagare i prestiti concessi da Pechino dopo che il leader autocratico Abdulla Yameen ha preso il potere nel 2013.(Nys)