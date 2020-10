Guatemala: Pompeo accoglie il riconoscimento di Hezbollah come organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha accolto con favore la decisione di Guatemala di considerare il gruppo sciita libanese Hezbollah come una organizzazione terroristica. Il segretario di Stato Usa sottolinea come la scelta del Paese dell'America centrale dimostra la "determinazione nel contrastare questo pericoloso gruppo terroristico"."Questo passo importante - aggiunge - aiuterà a tagliare la capacità di Hezbollah di progettare attacchi terroristici e di raccogliere fondi in tutto il mondo, incluso nell'emisfero occidentale". Secondo Pompeo, "il Guatemala si unisce a un elenco crescente di nazioni che hanno riconosciuto Hezbollah per quello che è: non un difensore del Libano, ma un'organizzazione terroristica transnazionale dedita a far avanzare l'agenda dannosa dell'Iran".Inoltre Pompeo ha anche apprezzato la decisione dell'Estonia di inviare "un messaggio forte in Europa e all'interno dell'Unione europea", vietando agli affiliati di Hezbollah di entrare nel suo territorio. "Come le azioni intraprese da Germania, Lituania e Kosovo e l'impegno della Serbia all'inizio di quest'anno, l'azione decisiva dell'Estonia riconosce che Hezbollah è un'organizzazione terroristica nella sua interezza e rappresenta una minaccia significativa in Europa e altrove", sottolinea il segretario di Stato Usa. "Esortiamo tutti i paesi a intraprendere qualsiasi azione possibile per impedire agli agenti, reclutatori e finanziatori di Hezbollah di operare nei loro territori", conclude. (Nys)