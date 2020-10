Conte smentisce una imminente chiusura nazionale: "Diamo tempo alle misure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha smentito le voci, circolate nelle ultime ore, su un lockdown, su una serrata imminente. Nel corso dell'incontro con i sindacati, il premier ha spiegato che bisogna "dare il tempo alle misure restrittive, appena approvate, di dispiegare appieno i loro effetti".Conte è intervenuto oggi in Aula alla Camera per rispondere ad un’interrogazione sulle risorse da destinare al ristoro dei danni conseguenti alle limitazioni alle attività. Il governo ha approvato "misure di sostegno immediato verso le imprese più colpite per 5,4 miliardi in termini di indebitamento netto" e riguardano "risorse già disponibili in bilancio a legislazione vigente". Il premier ha spiegato che gli importi corrisposti" alle aziende in difficoltà "varieranno dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto nel decreto Rilancio". Per coloro che "avevano già presentato domanda è prevista l’erogazione sul conto corrente entro il 15 novembre" ha aggiunto.Il presidente del Consiglio ha inoltre chiarito che "la platea dei beneficiari riguarderà anche le aziende con fatturato sopra il 5 milioni, precedentemente esclusi, con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato, nel limite massimo di 150 mila euro". In riferimento all'andamento dei contagi da Covid-19 al di fuori dell'Italia, il capo del governo ha osservato che "il quadro europeo della pandemia è allarmante, molti Paesi presentano un notevole incremento dei positivi e anche Francia e Germania annunciano misure restrittive". Per quanto concerne le ultime misure messe in campo nel nostro Paese, Conte ha confermato che il Comitato tecnico e scientifico (Cts) "condivide i provvedimenti nel testo del Dpcm" ed ha "formulato alcune osservazioni che il governo ha recepito".In relazione alla asserita carenza di pubblicità dei lavori del Cts, il presidente del Consiglio ha chiarito che l'esecutivo "fin dalla prima ondata non ha mai smesso di investire per rendere più resiliente il sistema nazionale". "Abbiamo continuato ad operare anche quando la proroga dello stato di emergenza veniva messa in discussione dall’opposizione", ha aggiunto il premier. "Gli effetti” delle nuove misure introdotte nel Dpcm "dovranno essere valutati nell’arco di due settimane, e non nei prossimi giorni", ha spiegato il leader dell'esecutivo, per il quale si tratta di "misure severe ma necessarie per contenere i contagi".Rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare la chiusura del sito Whirlpool di Napoli e a salvaguardare i livelli occupazionali, Conte ha sottolineato l’impegno massimo del governo "per preservare l'occupazione dei lavoratori e rilanciare il sito produttivo. Faremo di tutto per preservare questo presidio produttivo". Il premier ha poi ha chiarito che "già dal settembre 2019" il Gruppo aveva deciso di cedere stabilimento di Napoli. "Ad ottobre 2019 l’azienda comunicava l’intenzione di revocare la cessione e proseguire produzione quantomeno fino al 31 ottobre 2020". Però "l’azienda ha poi ribadito difficoltà ad andare oltre questa data" oltre a registrare "un crollo delle vendite", ha aggiunto Conte. (Rin)