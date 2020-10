Francia: Macron, aumenteremo posti in rianimazione fino a 10 mila letti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che "le frontiere europee resteranno aperte" durante la serrata che in Francia comincerà venerdì e rimarrà in vigore fino al primo dicembre. Il capo dello Stato ha poi spiegato che in Francia aumenteranno i posti letto in rianimazione fino ad arrivare a 10 mila unità. "Ogni quindici giorni faremo il punto sull'evoluzione dell'epidemia", ha aggiunto il presidente, spiegando che potrebbero essere decise "misure complementari" e che eventualmente saranno alleggerite quelle in vigore.(Frp)