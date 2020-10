Venezuela: elezioni parlamentari, Maduro chiude le porte a missione Osa e lascia spiraglio a delegazione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento a una eventuale missione segreta Ue fa riferimento alla delegazione inviata segretamente dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per tentare di raggiungere un accordo sul rinvio delle elezioni parlamentari. Una decisione che lo stesso Borrell aveva dovuto difendere dalle critiche arrivate poi da alcuni eurodeputati del Partito popolare europeo (Ppe), che lo accusavano di legittimare il governo di Nicolas Maduro. Lo stesso Borrell ha ammesso successivamente che la missione non ha avuto il successo sperato. "Se il governo del Venezuela mi avesse detto prima di inviare la missione che non aveva intenzione di cambiare la data elettorale perché la Costituzione lo proibisce, allora certamente non ci saremmo andati, ma in tutte le discussioni che abbiamo avuto direttamente e tramite l'opposizione non era così chiaro. C'era un piccolo barlume di speranza e mi sono sentito in dovere di esplorarlo", ha dichiarato. (segue) (Vec)