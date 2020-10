Venezuela: controllore speciale nominato da Guaidò denuncia perquisizione a casa della madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Pablo Soteldo, controllore speciale del Venezuela che è stato nominato dal presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, ha denunciato una perquisizione nella casa della madre, residente nella città occidentale di Cabudare. "In questo momento hanno fatto irruzione nella vecchia casa di mia madre, una chiara ritorsione politica del regime per gli impegni che ci siamo assunti e dai quali niente e nessuno ci distoglierà" ha scritto su Twitter Soteldo, aggiungendo di ritenere "il Regime e (il presidente) Nicolas Maduro responsabili di quello che potrebbe accadere a mia madre e ai miei parenti". Soteldo è stato nominato controllore speciale del Consiglio dei controllori lo scorso 12 febbraio, un organo composto da 5 persone la cui funzione è quella di sovrintendere alla gestione della presidenza in carica e dell'Assemblea nazionale e alla gestione delle loro risorse. (Vec)