Covid: De Luca a Conte, richieste Campania rimangono tutt'oggi senza risposta

- In una lettera inviata al capo del governo, Giuseppe Conte, il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, segnala "con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo - osserva il governatore nella missiva pubblicata su Facebook -, le principali richieste avanzate dalla regione Campania per affrontare l'epidemia Covid rimangono tutt'oggi senza risposta. Le ricordo che avevamo chiesto l'invio immediato da parte della Protezione civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. È una situazione sconcertante e intollerabile se si tiene conto del fatto che la regione Campania ha una sottodotazione drammatica di personale". (Rin)