Coronavirus: New Jersey, record di ricoveri da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il New Jersey ha superato i mille ricoveri per coronavirus nella giornata di oggi, la prima volta che lo Stato ha raggiunto questo numero da luglio. Lo riporta il dipartimento della Salute del New Jersey, che parla anche di 194 pazienti in terapia intensiva e 80 persone con problemi respiratori. Il record precedente - 1.028 ricoveri - risale all 2 luglio, secondo il sito "The Hill". Il "Garden State" ha anche riportato 1.682 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando il suo totale cumulativo a 232.997. Ci sono stati 14 nuovi decessi per coronavirus nell'ultima settimana, portando il totale a 14.531. Oltre 4,5 milioni di test sono stati somministrati nel New Jersey dall'inizio della pandemia. (Nys)