Argentina: discussione con Italia e Regno Unito su agenda ambientale in vista Conferenza Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transizione energetica, decarbonizzazione e mobilità sostenibile saranno i principali temi al centro della riunione che si terrà domani in modalità virtuale tra rappresentanti di aziende private, del terzo settore e dei governi di Italia, Regno Unito e Argentina. Si tratta, segnala una nota ufficiale della rappresentanza diplomatica italiana a Buenos Aires, del seminario "Road to COP26: Dialogue with the private sector on Climate action in Argentina", evento organizzato dalle Ambasciate del Regno Unito e d'Italia - paesi rispettivamente presidente e co-presidente della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26) - e dal ministero degli Esteri argentino. (segue) (Bua)