Autostrade: Atlantia, offerta Cdp ancora non idonea, avanti dialogo fino a 30 novembre

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia, pur apprezzando alcuni miglioramenti risultanti dalla nuova elaborazione dell’offerta, ha valutato i relativi termini economici e le condizioni ancora non conformi e non idonei ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione: nell’offerta dunque mancano gli elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva agli offerenti. Lo si legge nella nota diffusa al termine del Cda della holding dei Benetton, riunitosi oggi per esaminare l’offerta presentata da Cassa depositi e prestiti (Cdp), in cordata con Blackstone e Macquarie, per l’acquisizione dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia (Aspi). Il Cda, prosegue la nota, ha comunque deliberato di proseguire il dialogo con Cdp e altri co-investitori di suo gradimento per agevolare la presentazione di una nuova offerta vincolante e satisfattiva al più tardi entro il 30 novembre 2020, affinché i soci possano eventualmente tenerla in dovuta considerazione in sede di esame del progetto di scissione nella assemblea di prossima convocazione. (Com)