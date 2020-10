Autostrade: Atlantia rinvia discussione su scissione prevista in assemblea 30 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocata per il 30 ottobre, avente ad oggetto il progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore della società interamente posseduta Autostrade concessioni e costruzioni, onde consentire agli azionisti di esprimere con ogni necessaria consapevolezza il proprio voto in merito. Lo si apprende da una nota della holding dei Benetton, che ha ritenuto sin d’ora di programmare una nuova assemblea straordinaria non oltre il 15 gennaio 2021, con il medesimo punto all’ordine del giorno. Tale decisione, spiega la nota, è stata presa a seguito della “sopravvenuta situazione di indeterminatezza venutasi a creare con la pubblicazione in data 14 ottobre 2020 del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, reso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la successiva inattesa comunicazione inviata in data 22 ottobre dallo stesso Mit ad Aspi”. (segue) (Com)