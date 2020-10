Usa: Trump condanna le rivolte antirazziste a Philadelphia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che il governo federale sta indagando sull'uccisione dell'afroamericano Walter Wallace Jr. da parte della polizia di Philadelphia, ma al tempo stesso ha condannato la rivolta che ha seguito la sua morte. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Quello a cui sto assistendo è terribile e, francamente, anche il sindaco o chiunque sia che permette alla gente di insorgere e saccheggiare e non li ferma è una cosa orribile", ha detto Trump ai giornalisti durante una conferenza stampa nel suo hotel di Las Vegas. "Io ho visto l'evento, tutti l'hanno visto. Era in televisione. È stato un evento terribile", ha continuato Trump. "Immagino che sia stato guardato con molta attenzione. Anche il governo federale lo sta guardando, ma la rivolta di Philadelphia, bisogna fermarla. Devono fermarla. E' una cosa locale, come sapete". Trump ha chiesto allo Stato di mobilitare la sua Guardia Nazionale per affrontare i disordini e i saccheggi, cosa che il governatore della Pennsylvania Tom Wolf aveva già fatto mercoledì scorso.(Nys)