Arce respinge accuse su progetto abolizione maggioranza di due terzi in parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mas, che detiene la maggioranza in parlamento, ha proposto una riforma del regolamento interno all'assemblea legislativa che, nelle parole dei rappresentanti del partito di Morales, punta a garantire la "governabilità" nella prossima legislatura. Il Movimiento al Socialismo ha vinto le elezioni generali e presidenziali dello scorso 18 ottobre con un ampio margine non sufficiente tuttavia a riproporre l'attuale maggioranza di due terzi che detiene in entrambe le camere. Tale maggioranza risulta indispensabile per esempio nelle nomine degli alti gradi delle Forze armate e di Sicurezza così come nelle nomine degli ambasciatori. Il senatore della maggioranza, Omar Aguilar, ha affermato che queste modifiche vogliono "assicurare la governabilità dall'Assemblea legislativa" all'esecutivo entrante di Luis Arce. (Bua)