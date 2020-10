Brasile: Banca centrale mantiene tasso di sconto al 2 per cento nonostante inflazione in ascesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi indicatori sembrano dimostrare ad ogni modo che il gigante amazzonico ha intrapreso un percorso di ripresa economica più spinto che altri partner regionali. Nell'aggiornamento del "World Economic Outlook", il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che il paese chiuderà il 2020 con una contrazione del 5,8 per cento, ben sotto l'8,1 per cento attribuito alla media dei paesi dell'America latina e dei Caraibi. Un dato reso più "pesante" considerata la portata della sua economia, la seconda dell'America latina: la prima, quella del Messico, dovrebbe per l'Fmi cedere il 9 per cento del pil. I partner storici dell'Argentina sono attesi a un calo dell'11,8 per cento, mentre Uruguay e Paraguay - gli altri due soci del Mercato comune del sud (Mercosur) - dovrebbero perdere il 4,5 e il 4 per cento, ma hanno volumi lordi di pil non paragonabili. Nel resto della regione, spiccano tra le altre le emorragie del Perù, -13,9 per cento, il -11 per cento dell'Ecuador, e il -7,9 per cento della sin qui virtuosa Bolivia. Di più, il Fondo ha alzato di ben 3,3 punti percentuali la stima fatta a giugno, un miglioramento che tra le grandi economie è superato solo dagli Stati Uniti, passati dal -8 al -4,3 per cento. (segue) (Brp)