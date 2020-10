Coronavirus: Usa, 227.563 morti su 8.846.491 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 227.563 morti su 8.846.491 contagiati, secondo i numeri diffusi dalla Johns Hopkins University. Il New Jersey ha superato i mille ricoveri per coronavirus nella giornata di oggi, la prima volta che lo Stato ha raggiunto questo numero da luglio. Il "Garden State" ha anche riportato 1.682 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando il suo totale cumulativo a 232.997. Ci sono stati 14 nuovi decessi per coronavirus nell'ultima settimana, portando il totale a 14.531. A livello globale si contano oltre 1,1 milioni di morti su oltre 44 milioni di contagiati.(Nys)