- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è in visita nelle capitali di India, Sri Lanka, Maldive, Indonesia e Vietnam dal 25 al 30 ottobre. A comunicarlo è il dipartimento di Stato. Pompeo si impegnerà con i suoi omologhi in questi paesi asiatici a espandere la cooperazione e promuovere la stabilità delle varie regioni, promuovendo il "comune impegno" per la pace e la prosperità, si legge nel comunicato. (Nys)