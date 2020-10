Covid: Sileri, forse già necessari lockdown circoscritti in alcuni territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo me un lockdown totale, con i numeri attuali, ce lo risparmiamo ma a mio avviso potrebbero essere già necessari dei lockdown circoscritti e misure più stringenti in alcuni territori”. Lo ha affermato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Qualche città è a rischio, anzi qualche Asl è a rischio, non le intere città”, ha aggiunto rispondendo ad una domanda sulla situazione a Milano e Napoli ed in altre grandi centri urbani. (Rin)