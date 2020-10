Argentina: discussione con Italia e Regno Unito su agenda ambientale in vista Conferenza Cop26 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è uno dei Paesi leader a livello mondiale nella lotta al cambiamento climatico, priorità che entro il 2021 ci vedrà impegnati a livello internazionale sia nella preparazione della COP26 che nella nostra presidenza del G20", ha affermato l'Ambasciatore Manzo. In qualità di co-presidente della COP26, l'Italia organizzerà ad ottobre del 2021 il pre-COP, l'istanza negoziale più rilevante in vista del vertice, e l'evento "Giovani per la COP", dove saranno le giovani generazioni a discutere, contribuire e partecipare a soluzioni contro il cambiamento climatico. (segue) (Bua)