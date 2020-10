Usa: arrestato afghano per rapimento di un giornalista del "Nyt"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo afghano è stato arrestato e accusato del sequestro di un giornalista del "New York Times" e di due cittadini stranieri, procuratori federali. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Haji Najibullah, 44 anni, è stato arrestato e trasferito negli Stati Uniti dall'Ucraina, e sarà chiamato in giudizio davanti a un giudice federale a New York. È accusato di aver rapito l'ex giornalista del "Nyt", David Rohde, il giornalista afgano Tahir Ludin e il loro autista Asadullah Mangal. Secondo l'atto d'accusa, che è stato aperto mercoledì, Najibullah e i suoi complici Akhund Zada e Timor Shah hanno rapito le loro vittime sotto la minaccia delle armi in Afghanistan nel novembre 2008. Cinque giorni dopo il rapimento, Najibullah ha costretto gli ostaggi a fare un'escursione in Pakistan dall'Afghanistan, dove gli ostaggi sono stati trattenuti per sette mesi. Najibullah ora rischia l'ergastolo. (Nys)