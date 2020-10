Francia: Macron su nuova serrata, ristoratori e dipendenti saranno sostenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti dei bar e ristoranti e i datori di lavoro che in Francia non potranno lavorare continueranno a beneficiare della cassa integrazione. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron annunciando le nuove restrizioni in vigore da venerdì, 30 ottobre, per cinque settimane. "I negozi che in primavera sono stati definiti non essenziali, i locali che ricevono il pubblico, inclusi bar e ristoranti, saranno chiusi", ha detto Macron, promettendo che la "risposta economica" continuerà e "sarà anche più corposa di quella di marzo" per le piccole aziende. Il capo dello Stato ha spiegato che, come già successo durante la prima serrata applicata la scorsa primavera, i francesi potranno recarsi al lavoro, uscire per effettuare delle visite mediche o per dare assistenza a un conoscente. Per queste attività, ha spiegato il capo dello Stato, sarà necessario munirsi di un'attestazione. "I bar e i ristoranti saranno chiusi", ha spiegato Macron, aggiungendo che "i dipendenti e i datori di lavoro che non possono lavorare continueranno a beneficiare della cassa integrazione". La serrata riguarderà "tutto il territorio", ha detto il capo dello Stato, spiegando che le scuole rimarranno aperte e le case di riposo per anziani potranno ricevere visite.(Frp)