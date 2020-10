Venezuela: elezioni parlamentari, Maduro chiude le porte a missione Osa e lascia spiraglio a delegazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha affermato oggi che non accetterà la presenza di osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) alle elezioni parlamentari fissate al prossimo 6 dicembre, mentre ha aperto la porta ad una missione europea. "L'Osa non metterà mai più piede in Venezuela, forse tra mille anni se ancora esiste", ha affermato Maduro in una conferenza stampa convocata per comunicare quali saranno le delegazioni straniere che parteciperanno in qualità di osservatori agli scrutini per il rinnovamento dell'Assemblea nazionale, che vede oggi una maggioranza dell'opposizione. Il capo di Stato venezuelano ha invece lasciato uno spiraglio alla presenza di osservatori dell'Unione europea, che tuttavia ritiene non ci siano attualmente le condizioni per un processo elettorale libero, equo e democratico. "Li abbiamo invitati con un anno di anticipo, il Venezuela tiene le porte aperte per ricevere qualsiasi delegato, pubblico o segreto che l'Ue voglia mandare", ha affermato Maduro. (segue) (Vec)