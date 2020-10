Aerospazio: al via programma di investimento Usa per aziende europee dei settori Uav e Uas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio commerciale dell’ambasciata degli Stati Uniti in Italia sta organizzando una missione virtuale di investimento destinata alle società europee, turche e israeliane che operano nei settori dei droni (Unmanned Aerial Vehicle -Uav) e degli aeromobili a pilotgaggio remoto (Unmanned Aerial System - Uas) e che intendono avviare un’attività negli Stati Uniti nei prossimi 12-24 mesi. Lo riferisce in un comunicato "Lazio Internationale", il portale per l'internazionalizzazione del sistema produttivo della regione Lazio, precisando che il programma intende aiutare le aziende partecipanti a sviluppare una strategia di espansione negli Stati Uniti; ad entrare in contatto con potenziali partner, leader del settore e clienti; a conoscere le capacità e le caratteristiche di ogni sito di prova Uas dell’Amministrazione dell’Aviazione Federale (Faa) situati negli Stati di New York, Nevada, Nuovo Messico, Dakota del Nord e Virginia. L’obiettivo principale dei siti di prova, si ricorda, è quello di verificare la sicurezza delle operazioni e delle procedure di navigazione degli Uas prima della loro integrazione nel Sistema Nazionale dello spazio aereo. I partecipanti potranno beneficiare di un’agenda su misura realizzata in base agli interessi e alle competenze espresse nella candidatura, così come del supporto del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Per partecipare è necessario compilare il modulo di domanda online entro il 2 Novembre 2020 al link Uav/Uas Inbound Investment Mission. Le aziende selezionate riceveranno una notifica entro il 17 novembre 2020 e dovranno completare un profilo aziendale che sarà incluso nella brochure della missione. (Com)