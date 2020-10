Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa 'Dopo le proteste le proposte' a cura della Fiepet-Confesercenti, insieme ad altre associazioni di categoria. Claudio Pica, presidente di 'Fiepet-Confesercenti' di Roma e Lazio, e la presidenza di 'Assoturismo Roma' illustreranno ai giornalisti le misure proposte per aiutare e sostenere le imprese e gli esercenti di Roma e del Lazio. Interverrà Vincenzo Peparello, Confesercenti Viterbo, e concluderà la conferenza Valter Giammaria presidente di Confesercenti di Roma e Lazio. Saranno presenti i presidenti de comparto turismo: Hotel, Agenzie di viaggio, Ospitalità ex alberghiero, Balneari, Guide turistiche.Roma, piazza Trinità dei Monti, bar Ciampini (ore 10)- Taglio del nastro per il nuovo mercato di Campagna amica.Grottaferrata, piazza San Nilo (ore 11)- Inaugurazione della targa commemorativa "In ricordo di Stefano Cucchi", alla presenza di Ilaria Cucchi, di Fabio Anselmo e di Laura Fiorini, assessora di Roma Capitale alle Politiche del Verde. Partecipano le associazioni e i comitati che hanno aderito e sostenuto il sesto Memorial Stefano Cucchi, che con questa iniziativa volge al termine.Roma, parco degli Acquedotti, incrocio con viale Appio Claudio (ore 12) (Rer)