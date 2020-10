Emiliano chiude le scuole in tutta la Puglia: intera regione in Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato a Skytg24 la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole per contrastare la diffusone del Covid-19. "Una decisione molto dolorosa", ha osservato il governatore, ospite dell'approfondimento "I numeri della pandemia", per poi aggiungere: "Avevamo ridotto la didattica in presenza per le scuole superiori, ma ci siamo resi conto che l'innesco dei contagi in Puglia è dipeso strettamente dalla riapertura delle scuole. Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico, abbiamo quasi 800 nuovi contagiati. Resterà possibile la didattica in presenza - ha concluso Emiliano - solo per chi deve frequentare i laboratori e per i ragazzi più fragili, che hanno bisogno della cosiddetta didattica speciale". (Rin)