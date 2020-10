Covid: De Luca, sconcertanti affermazioni di consulenti nazionali relative alla Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata al capo del governo, Giuseppe Conte, il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, coglie "l'occasione per sottolineare le sconcertanti affermazioni di consulenti sanitari nazionali relative alla Campania e che risultano assolutamente intollerabili a fronte dei ritardi gravissimi con cui il governo ha affrontato le questioni che riguardano la nostra Regione. Continuo a registrare in particolare - continua il governatore nella missiva, pubblicata su Facebook - posizioni tanto irresponsabili quanto scollegate da ogni valutazione epidemiologica in relazione al mondo della scuola. Attendiamo che il governo dica parole chiare ed esca dai balbettii e si assuma responsabilità piene". (Rin)