Argentina: discussione con Italia e Regno Unito su agenda ambientale in vista Conferenza Cop26 (2)

- L'apertura del seminario vedrà la partecipazione per l'Argentina del ministro degli Esteri Felipe Solà e del Direttore per gli Affari Ambientali del Ministero degli Esteri argentino, Silvia Vazquez; l'ambasciatrice della COP26 per l'America Latina e i Caraibi, Fiona Clouder; e gli Ambasciatori Giuseppe Manzo (Italia) e Mark Kent (Regno Unito). Per quanto riguarda il settore privato saranno presenti per l'Italia le aziende Enel Argentina, Ternium (gruppo Techint), Silvateam, oltre all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e la Camera di Commercio Italiana in Argentina. (segue) (Bua)