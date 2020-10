© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il 35% dell'elettricità prodotta proviene da energie rinnovabili ed è il settimo Paese al mondo a investire in fonti di energia rinnovabile, con 82.000 milioni di dollari stanziati a tal fine tra il 2010 e il 2019. Le misure adottate da tempo nel campo dell'ambiente si sono riflesse in una diminuzione del 17% delle emissioni di gas effetto serra nel paese negli ultimi 28 anni. (Bua)