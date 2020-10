Usa: sondaggio Nyt/Siena, Biden in vantaggio di otto punti su Trump in Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene il suo largo vantaggio a una cifra sul presidente in carica Donald Trump nel Michigan, secondo un nuovo sondaggio sullo stato del Midwest. Nelle rilevazioni del "New York Times" e del Siena College, pubblicato oggi, sei giorni prima delle elezioni, il 49 per cento dei probabili elettori del Michigan preferisce Biden e il 41 per cento Trump - un vantaggio di 8 punti per l'ex vice presidente. La precedente versione del sondaggio del Times/Siena Michigan, pubblicata all'inizio di questo mese, mostrava Biden con un vantaggio di otto punti percentuali, col 48 per cento delle preferenze. Trump ha vinto i 16 voti elettorali del Michigan per 0,3 punti percentuali nel 2016. La sua capacità di capovolgere lo Stato insieme alla Pennsylvania e al Wisconsin è ampiamente accreditata per aver assicurato la vittoria del suo Electoral College. Il sondaggio Times/Siena è stato condotto dal 23 al 26 ottobre, rilevando 856 probabili elettori del Michigan con un margine di errore di campionamento di più o meno quattro punti percentuali.(Nys)