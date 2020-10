Arce respinge accuse su progetto abolizione maggioranza di due terzi in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale leader dell'opposizione boliviana, Carlos Mesa, giunto secondo alle presidenziali con il 28,8 per cento dei voti, aveva denunciato oggi come "inaccettabile e illegittima" la riforma del regolamento interno del parlamento che elimina la maggioranza obbligatoria di due terzi in determinate votazioni avanzata dal Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales. "Con una mossa inaccettabile e illegittima, il Mas modifica il regolamento eliminando il requisito dei due terzi per l'approvazione delle decisioni fondamentali nell'assemblea legislativa. L'autoritarismo, l'abuso e la sottomissione dell'assemblea legislativa continuano", ha scritto Mesa sul suo account Twitter. (segue) (Bua)