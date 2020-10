Usa: Clinton ora è elettrice a New York, sicura di votare per Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, ha dichiarato che quest'anno è elettore nel collegio elettorale di New York e che è "sicura di votare per Joe e Kamala". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden e il suo compagno di corsa, la senatrice Kamala Harris, dovrebbero vincere senza problemi nell'Empire State. Come nota l'emittente "Cnn", Clinton ha chiesto più volte in passato l'abolizione dell'Electoral College. Dopo le elezioni del 2000, quando l'allora presidente Al Gore perse nonostante la vittoria popolare, Clinton ha detto: "Credo fermamente che in una democrazia dobbiamo rispettare la volontà della gente e per me, questo significa che è il momento di abolire il Collegio Elettorale e passare all'elezione popolare del nostro presidente". (Nys)