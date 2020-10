Brasile: Banca centrale mantiene tasso di sconto al 2 per cento nonostante inflazione in ascesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale ha rivisto lo scorso 24 settembre al rialzo la previsione di performance dell'economia del paese, stimando a fine 2020 una contrazione del Pil pari al 5 per cento. Nella precedente stima trimestrale diffusa alla fine di giugno, la Banca centrale prevedeva una flessione del Pil pari al 6,4 per cento. Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha elevato la stima della crescita del pil del 2020, passando dal -7,4 per cento ipotizzato a giugno, al -6,5 per cento contenuto in un aggiornamento di metà settembre. Nel rapporto pubblicato l'8 settembre, l'agenzia di rating statunitense Fitch, aveva portato la stima della crescita Pil del Brasile nel 2020 al -5,8 per cento, contro il -7 per cento pronosticato a giugno. (Brp)