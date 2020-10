Smog: De Pasquale (FI), piano aria di Milano concepito prima del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Piano aria è stato concepito prima del Covid e delle sue gravissime conseguenze su imprese e commercio”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale. “Da una parte - osserva - il Comune non aiuta ristoranti e negozi, dall'altra li obbliga a tenere le porte chiuse o investire sulle lame d'aria. Altri oneri vengono imposti ad ambulanti e pizzerie e cantieri come se le imprese avessero oggi liquidità per investire”. “Per le caldaie a gasolio sono gli incentivi e non i divieti la leva da usare. I termini per gli adempimenti vanno differiti di almeno due anni. Bene il divieto di fumo ma chi lo farà rispettare?”, si chiede in conclusione De Pasquale.(Com)