Covid: Lega, governo dica verità su focolai in scuole militari

- "Il governo ha appena risposto alla nostra interrogazione in commissione Difesa sostenendo che i focolai nelle scuole di formazione militare italiane non destano preoccupazione. Ne prendiamo atto. Peccato che quanto pubblicato proprio in questi minuti da autorevoli organi di stampa smentiscano le rassicurazioni fornite dallo stesso esecutivo Conte". Così il capogruppo della Lega in commissione Difesa, Roberto Paolo Ferrari, secondo cui "molti studenti di queste scuole sarebbero già a casa. Qual è la verità? Il governo non giochi con la loro salute e la loro dignità. Sono pronto ad andare a verificare di persona, accademia per accademia, come stanno davvero le cose".(Com)