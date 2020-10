Libia: viceministra Sereni interviene al seminario di Mwmn su inclusione femminile nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le condizioni per una pace sostenibile e una prevenzione duratura dei conflitti possono essere raggiunte solo se i negoziati di pace sono inclusivi. Dobbiamo unire i nostri sforzi per consentire alla società civile – a partire dalle donne e dai giovani – di contribuire a plasmare il proprio futuro.” – ha proseguito Sereni. Dalla discussione odierna è emerso come il coinvolgimento delle donne nei vari forum di dialogo intra-libici legati al processo di Berlino sarà cruciale. In secondo luogo, l'empowerment femminile dovrà estendersi alla gestione del paese nel suo complesso - alla politica, alla pubblica amministrazione nelle sue articolazioni centrali e locali, ma anche all'istruzione, alla cultura e all'economia. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi in modo che la società civile nella sua interezza in Libia abbia la possibilità di contribuire al benessere del paese". "Posso confermare il pieno impegno del governo italiano - su una linea consolidata da anni - per promuovere questo sviluppo a livello internazionale.” – ha concluso Sereni, dicendosi "convinta che questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso virtuoso nell'interesse della Libia". (Com)