Giustizia: Salvini-Bongiorno, Bonafede non si azzardi a proporre un altro "svuota carceri"

- Il leader della Lega Matteo Salvini e la responsabile del dipartimento Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno, affermano che "dopo otto mesi di nulla assoluto, il ministro Bonafede annuncia un altro decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro 'svuota carceri' per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell’ordine e la magistratura", concludono in una nota i due esponenti leghisti, "stanno pagando un prezzo altissimo per l’inadeguatezza del guardasigilli e di tutto il governo". (Com)