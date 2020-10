Usa: sondaggio Marquette, Biden in vantaggio su Trump di 5 punti in Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio su presidente Donald Trump per cinque punti nel Wisconsin, secondo un nuovo sondaggio della Marquette Law School pubblicato oggi. L'ex vicepresidente ha il sostegno del 48 per cento dei probabili elettori del Wisconsin, mentre Trump è al 43 per cento. Il sondaggio suggerisce che la corsa è rimasta relativamente stabile nelle settimane successive all'ultimo sondaggio Marquette. Quel sondaggio avevo mostrato che Biden era davanti Trump col 47 per cento contro il 42 per cento. Il Wisconsin è stato tra gli Stati decisivi per Trump nel 2016, consegnandogli alla fine la Casa Bianca. In uno sviluppo preoccupante per Trump, il Wisconsin ha visto un picco di casi di coronavirus nelle ultime settimane, con un record di contagi nelle ultime 24 ore. (Nys)